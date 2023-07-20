В МВД сообщили об историческом максимуме по раскрываемости убийств МВД: раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла 99%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России из 100 убийств раскрываются 99, сообщает пресс-служба МВД на официальном информационном портале со ссылкой на отчетность ведомства по криминальной статистике за первые шесть месяцев 2023 года. Эти данные представляют собой исторический максимум по показателю раскрываемости. Выросли показатели по раскрываемости дел об изнасилованиях, разбое и причинении тяжкого вреда здоровью.

Раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%. Сегодня в нашей стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Повысилась раскрываемость грабежей, краж, ряда других составов, — говорится в отчете ведомства.

Всего в январе-июне 2023 года было зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года. При этом ущерб от преступлений снизился на 42,5%. Количество преступных деяний против личности сократилось на 7,1%, в том числе убийств и покушений на убийство – на 2,1%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 5,2%, изнасилований и покушений на изнасилование – на 9,6%. Число грабежей снизилось на 25%, а число угонов — 25,2%. Количество зарегистрированных уличных краж и грабежей снизилось на 27%.

В январе сообщалось, что в 2022 году были раскрыты более 1 млн преступлений. Почти 80% из них расследованы сотрудниками МВД.