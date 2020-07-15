Москва встала в девятибалльных пробках

https://static.news.ru/photo/305fff00-c6bd-11ea-9768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Транспортные заторы в Москве вечером 15 июля достигли 9 баллов. Наибольшие трудности наблюдаются в центре столицы.

В пробках стоит Садовое кольцо — как на внешней, так и на внутренней стороне. Основные затруднения зафиксированы на севере и на востоке, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Кроме этого существенные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлёвской, Болотной, Серебрянической набережных. Также плотно стоят Тверская и Неглинная улицы, а также Сретенский, Рождественский, Страстной и Чистопрудный бульвары.

Значительные затруднения наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца (ТТК) в обоих направлениях. Некоторые сложности с проездом наблюдаются на юго-востоке и западе Московской кольцевой автодороги (МКАД).

Пробки образовались и на так называемых вылетных магистралях — Волоколамском шоссе, Ленинградском проспекте и проспекте Маршала Жукова.

В Москве при этом сохраняется дождливая погода. Обильные осадки столичном регионе идут второй день и продлятся ещё по меньшей мере сутки. В Подмосковье из-за этого были подтоплены и перерыты несколько участков дорог. Две деревни и одно садовое товарищества отрезаны от мира.

Ранее NEWS.ru писал, что после снятия ограничений, введённых в Москве в связи с пандемией коронавируса, загруженность дорог оказалась выше прошлогодних показателей. Мэр Сергей Собянин связал это с тем, что в личном транспорте люди чувствуют себя безопаснее, чем в общественном, а также с тем, что многие горожане не уехали в отпуска.