Власти Москвы отметили существенный рост загруженности дорог

https://static.news.ru/photo/eb62d05a-c41c-11ea-b4d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После снятия ограничений, введённых в столице в связи с пандемией коронавируса, загруженность дорог оказалась выше прошлогодних показателей. Мэр Москвы Сергей Собянин связал это с тем, что в личном транспорте люди чувствуют себя безопаснее, чем в общественном, а также с тем, что многие москвичи не уехали в отпуска.

Многие жители перешли с общественного транспорта на личный. Я думаю, что это временная история, но всё равно сдвижка произошла — люди себя чувствуют более безопасно на личном транспорте, и загруженность дорог у нас сегодня будь здоров, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Собянин.

Градоначальник сделал вывод, что надо «заниматься строительством», особенно базовых магистралей. Он уточнил, что имеет в виду вылетную магистраль Генерала Дорохова, Северо-Восточную хорду, Юго-Восточная хорду и Южную рокаду.

Как писал NEWS.ru, крупные пробки возникли в Москве в день открытия летних веранд. Заторы были на Садовом, Бульварном и Третьем транспортном кольце, а также Софийской и Москворецкой набережных. Кроме того, машины ехали медленнее по Тверской и Моховой улицам, Новому Арбату, улицам Сретенка и Большая Лубянка, Ленинградскому и Волоколамскому проспектам. Пробки появились также на Большом Каменном, Большом Москворецком и Большом Устьинском мостах.

В столице из-за COVID-19 с 5 марта 2020 года объявили режим повышенной готовности. 29 марта граждан отправили на самоизоляцию. После чего закрылись почти все торговые точки, объекты общепита, спортивные залы, запретили гулять в парках. С середины мая мэрия постепенно начала снимать ограничения. Вернулись к работе промышленные предприятия и стройки, МФЦ. Ожила сфера услуг и торговля. С 9 июня отменили самоизоляцию и пропускной режим.