https://static.news.ru/photo/0072030c-dd4c-11e9-a9c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Москва возглавила рейтинг городов России, наиболее удобных для передвижения без автомобиля.

Об этом говорят результаты исследования, проведённого путём интернет-голосования аналитическим агентством «ТурСтат». По его данным, 27% респондентов проголосовали за столицу. На втором месте — Санкт-Петербург (21%), на третьем — Екатеринбург (9%), передаёт АГН « Москва ».

В шестёрку лидеров также вошли Калининград, Казань и Нижний Новгород. За них проголосовали по 6% опрошенных.

Ранее News.ru писал о том, что передвижение на личном автомобиле в Москве становится выгодным, если водитель проезжает на нём больше 20 тыс. км в год. В других случаях оправданнее использование такси и каршеринга, считают транспортные аналитики.