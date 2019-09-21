https://static.news.ru/photo/679326d6-dd17-11e9-9802-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Передвижение на личном автомобиле в Москве становится выгодным, если водитель проезжает на нём больше 20 тыс. км в год. В других случаях оправданнее становятся такси и каршеринг, считают транспортные аналитики.

Исследование проводили «Яндекс.Такси» и Datainsight. В нём учитывали обязательные поездки на работу, в магазины, к родителям и за город по выходным, а также все базовые расходы: бензин, мелкий ремонт, парковки, штрафы, страховки, мелкий инвентарь и сезонную смену резины.

Так, передвижение по Москве, например, на новом Hyundai Solaris, обойдётся в год в 329 тыс. рублей, если он проезжает в год около 5 тыс. км. Проехать за год аналогичное расстояние на такси стоит 142 тыс. рублей, а воспользоваться каршерингом — 102 тыс. рублей. При пробеге порядка 10 тыс. км соотношение будет таким: 340 тыс. рублей — 293 тыс. рублей — 211 тыс. рублей.

Зависимость меняется только при пробеге свыше 20 тыс. км: автолюбителю в таком случае своё авто будет стоить 361 тыс. рублей в год, такси — 586 тыс. рублей, а каршеринг — 423 тыс. рублей.

Несмотря на то, что все столичные муниципальные парковки забиты каршеринговыми машинами, популярный сервис временной аренды не оказывает влияния на продажи транспорта в России. Хотя аренда «железного коня» обходится значительно дешевле пользования собственным, граждане предпочитают взять авто в кредит. Почему так происходит — читайте в материале News.ru.