Москва может через две недели перейти к следующему этапу снятия ограничений

https://static.news.ru/photo/0563b44c-a19f-11ea-a71e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если ситуация с коронавирусной инфекцией не ухудшится, то Москва может уже через две недели перейти к следующему этапу снятия ограничений, заявила вице-мэр Анастасия Ракова.

Ракова добавила, что в столице большой спрос на добровольное тестирование на COVID-19. Очередь расписана на три недели вперёд. Результаты исследования передают в течение трёх дней с момента сдачи.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Об этом рассказал градоначальник. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Местные власти считают, что пока рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.

NEWS.ru писал, что во всех больницах Москвы возобновят плановую госпитализацию с 1 июня. По словам Собянина, возвращение к прежним объёмам будет проходить постепенно. Поликлиники с этой недели начали наращивать объёмы оказания плановой помощи.