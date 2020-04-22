Московский госпиталь МВД готов к приёму пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/72bfba2e-84ab-11ea-b48f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Госпиталь МВД РФ в Москве перепрофилировали и теперь он полностью готов принимать пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на неё.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Накануне медицинский центр Минобороны России для борьбы с коронавирусом открылся в Нижнем Новгороде. Такие же центры до 30 апреля будут построены в Одинцово, Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, а также в Ростове-на-Дону и Омске. Ещё восемь — до 15 мая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин поручил изучить возможность строительства в Воронежской области быстровозводимого медцентра для борьбы с инфекциями. Первоначально губернатор региона Александр Гусев рассказал о проектировании стандартной больницы, однако президент попросил сделать выбор в пользу медцентра.

В России на 22 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420. В мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, поправились 697,6 тысячи.