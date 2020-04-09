Московские силовики составили больше 400 протоколов за выход на улицу

https://static.news.ru/photo/524a31d6-7a6d-11ea-a30c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава пресс-службы московского ГУ МВД Владимир Васенин рассказал о контроле за соблюдением режима самоизоляции. По его словам, полицейские составили больше 400 протоколов на нарушителей.

В настоящий момент увеличено число нарядов, которые круглосуточно занимаются патрулированием городских улиц, передаёт ТАСС.

Правонарушения пресекаются, а лица, их совершившие, привлекаются к ответственности, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что десять человек оштрафованы в Москве за нарушение режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. В постановлениях указано, что они отошли на расстояние более ста метров от места проживания. Однако в указе мэра столицы такого запрета нет.

Ограничение расстояния предусмотрено только для тех, кто выгуливает домашних животных. В остальных случаях оно должно определяться принципом целесообразности — ближайший магазин может находиться в паре километров от дома, а, например, поликлиника ещё дальше.