Московская академия СК сообщила о 10 новых заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3dbb83c0-8970-11ea-86ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила о 10 новых заражённых коронавирусом студентах Московской академии Следственного комитета.

Александр Бастрыкин продолжает лично следить за состоянием здоровья заболевших студентов Московской академии СК России. При этом было отмечено, что их число увеличилось ещё на 10 человек, — цитирует Петренко ТАСС.

Студенты будут отправлены на обследование. Затем их разместят на карантин в помещениях общежития Санкт-Петербургской академии СК России.

Вместе с тем Александр Бастрыкин ещё раз напомнил участникам совещания, что послабления в работе недопустимы, она должна продолжаться в штатном режиме, — подчеркнула официальный представитель СК РФ.

Ранее NEWS.ru информировал, что коронавирусом заразился ещё один московский священник. Заражение подтвердилось у клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Москве диакона Дмитрия Сазонова.