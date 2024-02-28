«Мощный сигнал»: Жорин описал будущее уехавших звезд после слов Бастрыкина Жорин: слова Бастрыкина напугают артистов, которые не дискредитировали ВС РФ

Фото: Личный архив Сергей Жорина

Сергей Жорин

Слова главы СК Александра Бастрыкина о привлечении к ответственности вернувшихся из-за границы артистов могут отпугнуть даже тех, кто не дискредитировал российскую армию, высказал мнение адвокат Сергей Жорин. По его словам, есть уехавшие из России звезды шоу-бизнеса, которые не поддерживают специальную военную операцию, но вместе с тем и не желают вреда своей стране.

Дискредитация дискредитации рознь. Есть примеры, когда привлекали к ответственности людей за фразы «нет войне», «миру мир» или тех, кто публиковал черный квадрат без слов, — отметил адвокат.

Жорин подчеркнул, что есть представители культуры, которые искренне желают России нанесения максимального вреда. При этом он предположил, что опасаться возвращения на родину теперь будут даже те, кто ратует за прекращение военных действий, не желая поражения Москве.

Это достаточно мощный сигнал. Одно дело, когда что-то говорит [глава Лиги безопасного интернета Екатерина] Мизулина, другое дело, когда говорит глава СК. Сильный сигнал, который каждый будет понимать по-своему, — считает Жорин.

Он отметил, что есть уехавшие российские артисты, против которых возбуждены уголовные дела, которые уже заочно арестованы.

Ранее Бастрыкин заявил, что покинувшие Россию звезды шоу-бизнеса, которые дискредитируют Вооруженные силы РФ, находясь за рубежом, ответят по закону за свои действия в случае возвращения. Он связал их позицию по отношению к Москве с попыткой угодить политике тех стран, где они находятся.