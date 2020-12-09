Мощное землетрясение в Бурятии не привело к разрушениям

https://static.news.ru/photo/df184136-3aa0-11eb-9266-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Землетрясение магнитудой 5,5, которое ощущалось в Иркутске, не привело к жертвам и разрушениям, сообщил заместитель председателя правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности Пётр Мордовский.

По его словам, жители Иркутска ощутили подземные толчки силой 5–6 баллов. К настоящему моменту информации о каких-либо разрушениях или жертвах не поступало, передаёт ТАСС.

Предварительно, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, жертв и разрушений нет. В настоящее время силами 75 групп проводится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики, — сказал Мордовский.

Толчки ощущались в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах, а также в Улан-Удэ.

Как сообщал NEWS.ru, землетрясение магнитудой 5–6 произошло рано утром по местному времени 10 декабря в Иркутске.