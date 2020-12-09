Сильное землетрясение произошло недалеко от Иркутска

https://static.news.ru/photo/0a8db6c6-3a78-11eb-a7e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5–6 произошло рано утром по местному времени 10 декабря в Иркутске. Эпицентр подземных толчков находился в Кабанском районе Республики Бурятия, где сила землетрясения превысила 7 баллов, сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

В 05.44 по местному времени произошло землетрясение с эпицентром в Кабанском районе Республики Бурятия. Интенсивность в эпицентре — 7.6. В городе Иркутске ощущалось 5–6 баллов, — говорится в сообщении ведомства.

Там уточняется, что сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. ГУ МЧС России по области собирает информацию о возможных разрушениях в соседних с Бурятией районах.

Как сообщал NEWS.ru, за прошедшие два месяца в России или возле её границ произошло по крайней мере два серьёзных землетрясения. 14 ноября землетрясение магнитудой 5 произошло в субботу в Тихом океане возле Северных Курил в Сахалинской области. В ночь на 18 октября подземный толчок магнитудой 4,8 был зафиксирован в Кемеровской области.