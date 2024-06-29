Мошенники наживаются на игроках Hamster Kombat Мошенники стали обманывать игроков Hamster Kombat для кражи аккаунтов в Telegram

Фото: Aref Taherkenareh/dpa/Global Look Press

Злоумышленники решили поймать волну популярности игры Hamster Kombat для кражи денег и аккаунтов пользователей в Telegram, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Мошенники предлагают игрокам накрутить число приглашенных друзей, за которых дают бонусы.

Друзья, которым интересно будет присоединиться, в какой-то момент заканчиваются, а вот требования увеличить число пользователей продолжают поступать, — говорится в сообщении.

Сперва мошенники действительно увеличивают число приглашений пользователям, после чего те соглашаются заплатить сумму покрупнее. Как только злоумышленники получают деньги, они перестают выходить на связь. Еще одна схема связана с кражей аккаунтов в Telegram. Она заключается в использовании бота, маскирующегося под приложение Hamster Kombat.

Данная схема и подобные ей представляют опасность в перспективе. Если к взломанному аккаунту привязать онлайн-кошелек, все средства, которые на нем окажутся, уйдут на счета хакеров при минимальных усилиях с их стороны, — добавили в управлении.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец призвала запретить на законодательном уровне игру Hamster Kombat. По ее мнению, она представляет опасность для детей.