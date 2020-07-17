Мошенники начали собирать деньги от имени российского футболиста

Мошенники от имени российского футболиста, нападающего Сергея Давыдова стали писать его друзьям для сбора средств на лечение от СОVID-19 несуществующей сестры спортсмена.
По словам футболиста, он узнал об обмане от самих друзей.
Мне просто звонили и переписку скинули. Но очень много было звонков, я в шоке, —
рассказалДавыдов в беседе с «360».
Он также добавил, что не в курсе, кто конкретно из его окружения попался на уловку мошенников.
Неприятность такая большая. Общались так, как будто это я говорил. Моими словами, знали, кого как зовут, к кому я как обращаюсь, — подчеркнул нападающий.
Известно, что номер телефона, с которого присылали сообщения злоумышленники, был зарегистрирован в Северной Осетии. В связи с этим установить их личности будет затруднительно, заключил Давыдов.
Ранее NEWS.ru писал, как мошенники вымогают деньги.
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