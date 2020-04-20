Мошенники крадут деньги россиян с помощью вирусов и «зеркал»

https://static.news.ru/photo/d4ea6f44-a4f7-11e9-ad9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Мошенники всё чаще похищают деньги с банковских карт с помощью вредоносных программ, которыми заражают смартфоны или компьютеры жертв. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

Такие вирусы скрытно собирают информацию о подключённых банковских услугах и в какой-то момент списывают денежные средства, пояснили в ведомстве.

Один из признаков их наличия на мобильном телефоне — отправка «пустых» СМС- или MMC-сообщений на номера имеющихся в записной книжке контактов. Если адресат откроет такое сообщение, его устройство будет заражено, передаёт ТАСС.

Также это могут быть троянские программы, которые не «размножаются» и не рассылаются сами. Их задача — обеспечить злоумышленнику доступ к устройству жертвы и возможность управления им. Всё это происходит незаметно для обладателя девайса.

Ещё одним способом хищения денег с банковского счёта являются «зеркальные» сайты банков. Он возможен, когда потерпевший пользуется «Личным кабинетом» на сайте с компьютера. Адрес такого интернет-ресурса и внешнее оформление страниц трудно отличить от официального сайта кредитной организации. Основным признаком того, что человек зашёл на сайт мошенников, является то, что после ввода логина и пароля появляется надпись о техническом обслуживании, а на телефон не поступает СМС-сообщение от банка о входе в «Личный кабинет».

Если деньги похищены, в МВД советуют принудительно отключить телефон и не пытаться найти и удалить вирусы самостоятельно. Не рекомендуют правоохранители и отправлять сотовый телефон в сервисные службы для восстановления работоспособности. В такой ситуации следует обратиться в банк и заблокировать счёт.

После этого необходимо предоставить в банк заявление об отзыве платежа, возврате средств и блокировке доступа к системе «Мобильный банк». В течение суток важно обратиться в полицию.

Ранее, как писал NEWS.ru, мошенник похитил 250 тысяч рублей у солистки балета Анастасии Лименько. Мужчина позвонил ей по телефону и, представившись сотрудником банка, выманил данные банковской карты.