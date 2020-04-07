Лжесотрудник банка похитил 250 тысяч с карты балерины московского театра

https://static.news.ru/photo/a3ab5852-7969-11ea-85a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенник похитил 250 тысяч рублей у солистки балета Анастасии Лименько. Мужчина позвонил ей по телефону и, представившись сотрудником банка, выманил данные банковской карты.

Обман был осуществлён по классической схеме. Вскоре произошло списание средств, передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сейчас по факту мошенничества проводится проверка.

Анастасия Лименько — солистка балетной труппы музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Она работает там с 2012 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, московские полицейские задержали двоих граждан, которых подозревают в хищении более 25 млн рублей с банковских карт россиян.