Подозреваемых в краже миллионов рублей с карт россиян задержали в Москве

https://static.news.ru/photo/85f5722e-78b6-11ea-ab21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники столичной полиции задержали двоих граждан, которые подозреваются в хищении более 25 млн рублей с банковских карт россиян.

В ходе обысков на местах их жительства были изъяты денежные средства, компьютерная техника, огнестрельное оружие, мобильные телефоны и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, возбуждённого по ст. 158 УК РФ (кража).

Мошенники звонили на сотовые телефоны граждан и представлялись сотрудниками службы безопасности банков. Они убеждали клиентов, что по их картам проводятся подозрительные крупные платежи. Для пресечения этих операций подозреваемые предлагали потерпевшим немедленно перевести свои деньги на резервный счет. После этого списывали с карт все средства и распоряжались ими по своему усмотрению. Часть похищенного мошенники вкладывали в приобретение криптовалют, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она добавила, что подозреваемые в настоящее время находятся под арестом.

Ранее NEWS.ru писал, что в московскую полицию обратился гражданин с жалобой на хищение у него 750 тысяч рублей. Неизвестные мошенники выманили у него эти средства под предлогом инвестиций в строительство газопровода «Северный поток — 2».