Мошенники добрались до детей, сдающих ОГЭ и ЕГЭ E1.RU: мошенники предлагают «оплатить штраф» школьникам для ОГЭ и ЕГЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали обманывать школьников, которые сдают ОГЭ и ЕГЭ, информирует E1.RU. По данным источника, злоумышленники предлагают детям «оплатить штраф» в размере 5 тысяч рублей или перейти по вредоносной ссылке.

Даже те дети, которые и не пытались писать во время ОГЭ, начинают переживать, потому что боятся, что любое их движение может быть расценено как попытка достать шпаргалку, — поделилась одна из читательниц портала, которая получила сообщение от вредителей в мессенджере.

Школьники уже из двух регионов столкнулись с новым видом мошенничества. Подобные инциденты произошли в Свердловской области и Башкирии.

Если ребенок просит прислать видео в качестве доказательства, мошенники отправляют ему вредоносную ссылку. Так личные данные школьника и привязанные к телефону номера карт попадают в руки злоумышленников.

Ранее стало известно, что пересдать один из предметов ЕГЭ на выбор смогут только те, кто почувствовал себя плохо на экзамене. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев пояснил, выпускники, которых удалили с тестирования из-за использования шпаргалки или телефона к пересдаче в 2024 году не допускаются.