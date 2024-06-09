«Приходи через год»: не все школьники смогут пересдать ЕГЭ 4 и 5 июля Глава Рособрнадзора: выпускники-нарушители не смогут пересдать ЕГЭ 4 и 5 июля

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Пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору смогут только те, кто почувствовал себя плохо во время экзамена или имеет уважительную причину, заявил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Выпускники, которых удалили с тестирования из-за нарушения — использования шпаргалки или телефона, — не допускаются к пересдаче в 2024 году.

Новый порядок пересдачи — это не подарок для нарушителей. Если ты пришел списывать, если ты пришел обмануть в первую очередь своих сверстников, сдать нечестно, с использованием шпаргалки, телефона, — то приходи только через год, — пояснил собеседник издания.

Возможность пересдачи одного ЕГЭ по выбору ввели с 2024 года. Своим правом выпускники могут воспользоваться 4 и 5 июля. При этом Музаев не прогнозирует большего количества пересдач. Он подчеркивает, что навстречу пойдут «законопослушным ребятам», которые плохо себя чувствовали или волновались. Первым важно обратиться в медпункт и получить справку.

Также руководитель Рособрнадзора отмечал, что ведомство фиксирует всплеск мошеннических атак, связанных с ЕГЭ. Мошенники собирают со школьников деньги, номера карточек и ПИН-кодов, а в обмен выдают какой-то «мусор», не имеющий ничего общего с реальными ответами на экзамен. По его словам, таким образом могут испортить судьбу ребенка.