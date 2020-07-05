Мосгорсуд отложил на 31 июля пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву

https://static.news.ru/photo/d41f3f54-bf68-11ea-955b-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин и Павел Мамаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пересмотр приговора в отношении осуждённых за хулиганство футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Мосгорсуде перенесли на 31 июля. Об этом журналистам сообщили представители инстанции.

Отмечается, что пересмотр перенесли из-за того, что спортсмены не явились в суд ввиду участия в играх чемпионата России по футболу, розыгрыш которого продлится до 22 июля. Кассационная инстанция отправила дело игроков в Мосгорсуд, отменив им ранее объявленный приговор.

Судом было признано необоснованным решение о признании всех четверых подсудимых (самих спортсменов, брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого) виновными в хулиганских действиях, совершённых утром 8 октября 2018 года в отношении экс-директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, в кассационной инстанции заявили, что Мосгорсуд не до конца дал оценку и первому эпизоду — избиению водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука возле гостиницы «Пекин».

Исходя из имеющихся материалов, в апелляционном решении не указано, на основании чего был сделан вывод, что все фигуранты дела одновременно наносили удары Соловчуку. Также в решении не конкретизированы действия каждого из осуждённых: кто из них, в какой момент и по каким частям тела наносил удары потерпевшему, в чём выражался незначительный повод для нанесения ударов водителю ведущей Первого канала, передаёт ТАСС.

8 мая 2019 года Пресненский суд назначил братьям Кокориным один год и шесть месяцев лишения свободы общего режима, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому — один год и пять месяцев лишения свободы общего режима. Спортсмены осуждены по пункту «а» части 1 статьи 213 УК «Хулиганство с применением оружия». Оружием был признан стул, которым Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе «Кофемания». Ещё один эпизод в их деле — нападение на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Позже Мосгорсуд отменил приговор первой инстанции, однако оставил без изменения наказание. Осуждённые футболисты освободились по УДО в сентябре 2019 года.

13 мая второй кассационный суд отменил приговор футболистам.

Как ранее передавал NEWS.ru, адвокат Мамаева Игорь Бушманов считает, что действия его подзащитного должны быть переквалифицированы на «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», а в отношении остальных дело должно быть и вовсе прекращено.