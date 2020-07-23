Мосгорсуд отказался заблокировать YouTube в России по иску Ontarget

https://static.news.ru/photo/4213026e-ccf9-11ea-b2f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иск российской компании, которая разрабатывает HR-тесты, Ontarget к Google частично удовлетворил Московский городской суд. При этом инстанция отказала в безвременной блокировке сервиса YouTube на российской территории.

Частично удовлетворить, взыскать 6 тыс. рублей госпошлины и 30,9 тыс. рублей за услуги нотариуса, — приводит решение судьи ТАСС.

Кроме того, суд обязал ответчика — компанию Google — прекратить доступ к спорному видео.

При этом решение ещё не вступило в силу и стороны могут его обжаловать.

Компания Ontarget, разрабатывающая тесты для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск о блокировке видеосервиса YouTube в России. По словам гендиректора компании Светланы Симоненко, видеохостинг, согласно антипиратскому законодательству, должен быть полностью заблокирован из-за повторного нарушения.

При этом принцип работы хостинга YouTube на территории РФ в техническом плане отличается от мессенджера Telegram. Теоретически его заблокировать легче, чем сервис обмена сообщениями, считают эксперты.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт рассказал, кому навредит легализация Telegram в РФ.