«Морозы достигли -57 °C»: метеоролог рассказал о накрывших Россию холодах Метеоролог Шувалов: топ-10 самых холодных мест на планете заняли российские города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Весь топ-10 самых холодных мест на планете заняли российские города, заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в интервью NEWS.ru. По его словам, самым холодным местом в мире стало якутское село Делянкир, где морозы достигли отметки -57 градусов.

В данный момент столбик термометра в Оймяконе опустился до -56,5 градуса. Правда, и этого не хватило, чтобы стать самым холодным местом на планете. Им стал соседний Делянкир, где морозы достигли -57 градусов. Также первые 50-градусные морозы были сегодня отмечены и в Магаданской области, — сказал он.

Ранее Шувалов рассказал, что в эту зиму россиянам не стоит ожидать стабильных климатических условий. По его словам, погода зимой не будет оставаться одинаковой на длительных временных отрезках, из-за чего давать прогнозы дальше декабря трудно.

В свою очередь ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что в Москве и Московской области на протяжении всех новогодних каникул ожидается пасмурная погода и снегопады, а в канун Нового года — сильные морозы. Он уточнил, что в ночь на 31 декабря прогнозируется самый холодный период — ночью температура в Московском регионе опустится до -21 градуса, а днем будет держаться на уровне -17.