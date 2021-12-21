Мороз в Московском регионе ночью достигнет минус 27

В Московской области температура воздуха может опуститься до минус 27 градусов, сообщает Гидрометцентр. По данным ведомства, в черте столицы температура опустится до минус 24 градусов. При этом в центре температура остановится на отметке в минус 19 градусов. Об этом сообщает ТАСС.

В столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сейчас она максимальная и составляет 130 градусов, — рассказал заместитель мэра Пётр Бирюков.

«Оранжевый» уровень опасности в регионе будет действовать до 12:00 (МСК) 23 декабря. Среднесуточная температура воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы. Самая холодная ночь на 22 декабря фиксировалась в 1919 году, тогда столбик термометра опустился до минус 36,3 градуса.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что потепление ожидается в столице лишь в конце этой недели. По его словам, северный ветер сменится на юго-западный и южный, после чего в регион придёт тёплый фронт. Так, днём в субботу, 25 декабря, ожидается потепление до минус 3–8 градусов.