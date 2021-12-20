Синоптики сообщили, когда от Москвы отступят аномальные холода

Потепление придёт в Москву в конце недели, сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков «Москве 24». По его словам, северный ветер сменится на юго-западный и южный и в регионе пройдёт тёплый фронт. Так, днём в субботу, 25 декабря, ожидается потепление до минус трёх — минус восьми градусов.

В ночь на воскресенье прогнозируется минус восемь... минус 13 градусов, днём — минус три... минус восемь, переменная облачность и без осадков, — сказал Цыганков.

При этом ночь на 22 декабря, по его словам, станет самой холодной на неделе, хотя и без рекордов. Самая холодная ночь в этот день фиксировалась в 1919 году, тогда мороз достиг минус 36,3 градуса. Подобного не ожидается, и температура в Москве опустится до показателя в минус 24 градуса, заверил Цыганков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что россиян в оставшуюся часть зимы ожидают частые оттепели и сильные морозы. Когда именно они наступят, пока сказать нельзя.

В связи с морозами доцент кафедры эксплуатации автотранспорта МАДИ Лев Зиманов рассказал, что завести двигатель автомобиля можно, если сохранить тепло, оставшееся под капотом после остановки. Спикер подчеркнул, что на холостом ходу аккумулятор обеспечивает только «текущую работу автомобиля».