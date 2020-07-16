Молодожёнам в Ленинградской области разрешили целоваться

https://static.news.ru/photo/d16e6396-c776-11ea-91b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

ЗАГСы Ленинградской области вернулись к стандартному режиму работы. Там разрешили торжественную регистрацию браков со всеми атрибутами, присущими свадьбе — свидетелями, гостями и торжественными речами.

Обмен кольцами и поцелуи новобрачных теперь тоже не запрещены. Более того, молодожёнам в ходе церемонии больше не нужно быть в масках, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства области. Гостям надевать маски всё-таки рекомендуют, а для сотрудников это по-прежнему обязанность.

Работники ЗАГСов продолжают соблюдать все меры безопасности — не только носят маски, но и используют антисептики для рук, а также постоянно контролируют температуру тела. После каждой церемонии в торжественном зале проводится обработка всех поверхностей дезинфицирующими средствами и проветривание помещений.

Регистрация браков не прекращалась в регионе и в период ограничений, введённых из-за угрозы распространения коронавируса. Однако все торжественные элементы свадьбы были запрещены. Впрочем, для настоящей любви это преградой не было: с апреля по июнь в Ленинградской области зарегистрировали 1031 брак.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, к обычному режиму работы вернулись ЗАГСы Москвы.