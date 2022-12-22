Мобильное приложение Россельхозбанка удалили из App Store

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобильное приложение Россельхозбанка больше не доступно для скачивания и обновления через магазин App Store, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Банк рекомендует клиентам отключить автообновления и не удалять уже установленные приложения банка. Также у клиентов сохраняется возможность воспользоваться интернет-банком.

Информируем вас о том, что сегодня компания Apple удалила приложение мобильного банка РСХБ из App Store, теперь оно недоступно для скачивания и обновления, — сказано в сообщении.

Отмечается, что операции по платежам, переводам, вкладам и другим продуктам для физических и юридических лиц выполняются и будут выполняться в обычном режиме. При этом приложение Россельхозбанка по-прежнему доступно для скачивания в Google Play, AppGallery и RuStore.

Ранее сообщалось, что мобильные приложения «Росбанк онлайн» и «Росбанк малый бизнес» больше недоступны для скачивания через магазин приложений AppStore для iOS. Финансово-кредитная организация уже работает над альтернативными решениями и расскажет о них в ближайшие дни. При этом в Google Play для Android можно скачать все приложения Росбанка. Доступ к банковским операциям также возможен через личный кабинет на сайте.