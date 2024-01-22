Дарья Трепова, которая обвиняется в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, выступила с последним словом в суде, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Как заявила Трепова, ей очень больно из-за того, что ее наивность привела к таким последствиям.
Вы сказали «Бог простит». Я почувствовала в этом насмешку. Я серьезно отношусь к вере. И я уверена, что перед Богом моя совесть чиста. Мне хочется поддержать вас. Господь посылает порой жестокие испытания, но он сам нас и поддерживает. Идет рядом, — сказала она.
Как заявила Трепова, ей жаль, что пострадавшие при теракте на всю жизнь останутся с травмой из-за нее. По ее словам, она была уверена, что статуэтка, в которой находилось взрывчатое вещество, предназначалась только для прослушивающего устройства. Трепова сообщила, что сотрудничала со следствием и признает моральную ответственность за сделанное.
Ранее Трепова заявила, что хотела бы выбросить статуэтку, из-за которой произошел взрыв, в Неву, если бы можно было все исправить. По ее словам, она не хотела совершать теракт, в результате которого погиб журналист и еще пострадали 52 человека.