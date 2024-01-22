Дарья Кожемякина

«Мне очень больно»: Трепова выступила с последним словом в суде Обвиняемая в убийстве военкора Трепова выступила с последним словом в суде

22 января 2024 в 10:56

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге