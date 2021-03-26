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«Мне нравятся российские сыры»: Захарова высказалась о пармезане в России

16:32, 26 марта 2021 42
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала просьбу итальянского посла в Москве Паскуале Терраччано отменить запрет на импорт пармезана из Италии. Она заявила, что любит российские сыры.

Без ущерба нежным чувствам, которые я испытываю к итальянским коллегам, хочу сказать, что мне нравятся российские сыры — костромские, краснодарские, — сказала она журналистам ТАСС.

Дипломат вспомнила о дегустации российских сыров в 2019 году в пресс-центре МИД в рамках проекта «Гастрономическая карта России». По её словам, журналисты из других стран тогда «не могли поверить, что это всё российское».

Ранее посол Паскуале Терраччано назвал ошибкой включение пармезана в пакет контрсанкций против свежих продуктов, импорт которых в Россию был запрещен в ответ на введённые странами ЕС санкции. По его мнению, пармезану на вызревание требуются месяцы. Он не является свежим продуктом и не содержит лактозы. Дипломат добавил, что Рим не настаивает на отмене контрсанкции со стороны Москвы. Итальянские власти понимают, что эти ограничения должны быть симметричным ответом на санкции Евросоюза, писал NEWS.ru.

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