Посол Италии назвал ошибкой ограничения на пармезан в РФ

https://static.news.ru/photo/e9cddf88-8e14-11eb-8f8c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сыр пармезан попал в список молочных продуктов, запрещённых к ввозу в Россию, в результате технической ошибки. Об этом заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

Дипломат пояснил, что пармезану на вызревание требуются месяцы. Он не является свежим продуктом, поэтому не содержит лактозы.

Мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена. Это было бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения, — сказал посол в интервью Forbes.

При этом он добавил, что Рим не настаивает на отмене контрсанкции со стороны Москвы. Итальянские власти понимают, что эти ограничения должны быть симметричным ответом на санкции Евросоюза.

После вхождения Крыма в состав России в 2014 году ЕС и США ввели в отношении РФ санкции. Москва ответила на них запретом на поставку ряда некоторых продуктов из этих стран. В частности, эмбарго распространяется на фрукты, овощи, мясную и молочную продукцию, включая сыры из Италии и Франции.

Ранее NEWS.ru писал, что Италия начинает терять российский рынок сыров и макарон. Отечественные производители за годы контрсанкций добились определённых успехов в импортозамещении этих продуктов.