Младшеклассникам могут разрешить оставлять учебники в школах

https://static.news.ru/photo/5260092c-e84d-11ea-bc98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученикам младших классов следует дать возможность оставлять учебники в школе, чтобы не носить тяжёлые рюкзаки. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Она привела в пример свою семью, отметив, что её дочь одно время ходила на занятия с сумкой-тележкой на колёсах. Сейчас в семье детского омбудсмена пять совсем не лёгких рюкзаков. Поэтому она на личном примере знает, что взрослым следовало бы «облегчить ребятишкам ношу».

Учебников много, сейчас ещё и рабочие тетради достаточно увесистые, а если ещё набрать кучу ручек, как девчонки любят, то уже и не поднимешь портфель, - цитирует Кузнецову РИА Новости.

При этом она отметила, что не считает выходом из ситуации электронные учебники, так как «всё-таки нужно держать в руках книгу, листать её, учить бережному отношению к ней». Кроме того, в электронное пособие не положишь закладку, добавила обмудсмен.

Тем не менее, уточнила она, другие современные технологии в школах «обязательно надо использовать».

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