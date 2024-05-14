MK.RU: актер Домогаров уволился из театра Моссовета

Издание MK.RU сообщает, что российский актер Александр Домогаров ушел из театра имени Моссовета после 30 лет службы. По его данным, 14 мая артист через своего директора подал руководству учреждения заявление об увольнении.

Портал выяснил, что последним днем работы станет 28 мая, однако сам он в театре больше не появится. Журналисты отмечают, что трудовую книжку артиста через две недели заберет его адвокат.

Ранее Домогаров заявил, что не собирается уходить из профессии. Он опроверг сообщения о завершении карьеры из-за проблем с позвоночником и подчеркнул, что спектакли с его участием расписаны на несколько месяцев вперед. В частности, он обещал появиться в спектакле «Маскарад» в Театре Армии.

В конце октября 2023-го появилась информация о том, что Домогарова отстранили от главной роли в Театре Моссовета в спектакле «Тартюф, или Обманщик». Распоряжение подписали худрук Евгений Марчелли и директор Алексей Черепнев. Руководство потребовало от актера письменных объяснений в связи с отсутствием в театре и в стране 13 сентября.

Домогарова вынудили отчитаться, почему он находился на территориях, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации. Оказалось, что он участвовал в Российско-кипрском кинофестивале без письменного согласования с театром Моссовета. Подобное отношение Домогаров счел унизительным, пригрозив привлечь адвокатов.