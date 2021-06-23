Мизулина объяснила, как террористы вербуют подростков с помощью видеоигр

Чтобы завербовать подростков, террористы присоединяются к играм с развитыми сообществами и отправляют участникам ссылки. Об этом рассказала «Газете.Ru» директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

По её словам, молодёжь вербуют в сетевых играх с немодерируемыми онлайн-чатами, общение в которых невозможно отследить существующими механизмами.

Это может быть в любой игре — и в Counter-Strike, и в Minecraft. Здесь надо понимать, что существуют просто жестокие игры, сценарий которых может быть повторен в реальной жизни, а есть крупные интернет-проекты и интернет-сообщества в виде сайтов, групп в соцсетях, где даются разного рода задания. А третья проблема — это существование внутриигровых чатов, которые невозможно отследить, — пояснила Мизулина.

Он также отметила, что «имитировать теракты» можно в любой компьютерной игре, где есть персонаж, который ходит и может создавать строения, например, Minecraft.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что террористы вербуют молодёжь в свои группировки с помощью чатов в компьютерных играх. Кроме того, по его словам, экстремисты создают копии игр с имитацией терактов.