Мизулина объяснила, как провокаторы с Украины «обрабатывают» детей в Сети Мизулина: украинские провокаторы склоняют детей к нападениям на школы

Фото: Пресс-служба Лиги Безопасного Интернета

Екатерина Мизулина

Существует серьезная проблема целенаправленной работы украинских провокаторов в интернете, которые в индивидуальном порядке контактируют с детьми из России и склоняют их к опасным действиям, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в рамках XIV Форума безопасного интернета. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, это касается не только суицидальной тематики, но и случаев нападений на учебные заведения.

Опасность усугубляется тем, что за последние два года украинские провокаторы распространили невероятное количество материалов о том, как совершать террористические действия, как изготавливать взрывчатые вещества. Все это воздействует на неустойчивую психику подрастающего поколения, — подчеркнула Мизулина.

Она отметила, что сознательно избегает в своих публикациях тему суицидов, считая нецелесообразным излишнее внимание к этой проблеме. Однако она признала, что подобные случаи действительно происходят, особенно среди подростков, испытывающих стресс из-за сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

Ранее Мизулина сообщила, что в России наркодилеры стали все чаще прибегать к технологиям искусственного интеллекта при распространении своих товаров. Глава Лиги безопасного интернета уточнила, что в Сети в целом выросло число ресурсов по продаже запрещенных веществ. По ее словам, большая часть магазинов действует в мессенджере Telegram.