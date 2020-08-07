«Мистер Хайп»: Ефремов объяснил свои слова о раздвоении личности

https://static.news.ru/photo/26dc00fa-d892-11ea-836f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов прокомментировал своё заявление о «раздвоении личности» в зале Пресненского суда, которое он сделал во время изучения видеодоказательств по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

На заседании он сказал, что «с трудом» узнал себя на кадрах после аварии, в которой погиб водитель-курьер Сергей Захаров. После этого он сравнил себя с персонажем из романа «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». После этого защита потерпевшей стороны посоветовала показать артиста психиатрам.

Мнение своё можно скажу? Они не читают книжки, я не буду ничего говорить, — заявил Ефремов, слова которого приводит «Московский Комсомолец».

Затем Ефремов, когда его адвокат Эльман Пашаев вместо мистера Хайда сказал «мистера Хайпа», поправил своего защитника из-за неточного произношения имени героя классического литературного произведения.

6 августа в суде изучались видеодоказательства по делу. В частности, на них было запечатлено, как Ефремов говорит сотруднику ДПС, что он был за рулём и считает себя виновным в аварии. После демонстрации ролика адвокат семьи погибшего Александр Добровинский спросил актёра, узнает ли он себя на кадрах.

Выступая ранее на заседании, Ефремов заявил, что не признаёт свою вину, потому что «ничего не помнит». Кроме того, адвокат артиста говорил журналистам о козыре, который способен доказать невиновность актёра. Он отметил, что предъявит его не сразу.

Ефремов обвиняется в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем смерть человека и совершённом в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии.

Как писал NEWS.ru, Ефремов может дать показания в суде 11 августа.