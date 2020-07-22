Мишустин рассказал о росте числа безработных в РФ в 3,5 раза

https://static.news.ru/photo/5cea0c12-cbf1-11ea-bf18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В России на данный момент 3,05 млн являются зарегистрированными безработными. Эти показатели в 3,5 раза выше по сравнению с апрелем.

Об этом 22 июля сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, впервые выступая в Госдуме с итоговым отчётом о работе кабмина. Ранее глава правительства назвал главную задачу кабинета министров. По словам Мишустина, она заключается в повышении качества жизни каждого человека в стране за счёт роста экономики и развития социальной сферы. Эта цель правительства, по словам премьера, была сформирована на основе послания президента Федеральному собранию в январе 2020 года. Именно после этого выступления Владимира Путина перед парламентариями предыдущее правительство ушло в отставку и было сформировано новое.

По поводу роста числа безработных премьер подчеркнул, что рынок труда сильно изменился на фоне пандемии коронавирусной инфекции. С 1 апреля по настоящий момент количество нетрудоустроенных россиян выросло более чем в три раза.

Сейчас их около трёх миллионов человек, — цитирует Мишустина «Интерфакс».

Для поддержки тех, кто остался без работы до начала коронавируса, правительство продлило на три месяца выплату пособий. По словам Мишустина, чиновники уже смогли «максимально» помочь тем, кто остался без работы после 1 марта. В рамках поддержки этих людей было увеличено пособие по безработице.

Как ранее передавал NEWS.ru, уровень зарегистрированной безработицы в Москве в настоящее время составляет 2,72%. Безработными признаны 196 тыс. москвичей, которые стоят на учёте в центре занятости населения.

Это почти в 6,5 раза больше, чем было до начала пандемии коронавируса.