Продажу льготных авиабилетов для семей с детьми запустят к августу

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил к августу сделать доступными для семей с детьми авиабилеты по льготному тарифу. Цены на такие билеты будут снижены и зафиксированы, говорится на сайте кабмина.

Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми, — сказал он.

Министр отметил, что такое решение позволит десяткам тысяч семей с комфортом добраться до пункта назначения. В частности, семьи даже с небольшим достатком смогут повидать Россию, навестить родственников и съездить отдохнуть.

Мишустин также подчеркнул, что уже начался сезон отпусков, поэтому правительству нужно максимально быстро выполнить поручение, провести конкурс среди авиакомпаний и уже к августу запустить льготные тарифы.

Как сообщил премьер, всего определены 46 межрегиональных маршрутов. Они напрямую соединяют практически все основные российские города — от Калининграда до Южно-Сахалинска.

Ранее президент России Владимир Путин поручил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья для приобретения нового.