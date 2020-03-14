Заказ и доставку лекарств, отпускаемых без рецепта, планируется разрешить в России через интернет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина поручил зампреду правительства Татьяне Голиковой совместно с Государственной думой обеспечить принятие данного законопроекта.
Как ранее писал NEWS.ru, быстрое распространение коронавируса по планете является достаточным основанием для легализации в России продажи лекарств в Интернете. Об этом заявили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
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