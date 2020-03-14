https://static.news.ru/photo/92ffc528-6754-11ea-8c4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bildverlag Bahnmüller/imageBROKER.com/Global Look Press

Заказ и доставку лекарств, отпускаемых без рецепта, планируется разрешить в России через интернет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина поручил зампреду правительства Татьяне Голиковой совместно с Государственной думой обеспечить принятие данного законопроекта.

Как ранее писал NEWS.ru, быстрое распространение коронавируса по планете является достаточным основанием для легализации в России продажи лекарств в Интернете. Об этом заявили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).