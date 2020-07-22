Мишустин объяснил Жириновскому, почему не носит маску

https://static.news.ru/photo/f38534c4-cc11-11ea-8ff6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

После выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Госдуме лидер ЛДПР Владимир Жириновский спросил, почему он не носит маску во время пандемии коронавируса. Премьер сообщил, что у него «большие иммуноглобулины и антитела», а в заключительном слове дал более развёрнутый ответ.

Я хочу вам сказать, Владимир Вольфович, если тестироваться регулярно иммуноферментным анализом, то есть когда вы видите, есть ли у вас иммуноглобулин G, который у меня обнаружен, то, в принципе, ни одного случая заражения в мире не произошло, — цитирует РИА Новости Мишустина.

Также председатель правительства добавил, что «очень старается не заразить ни одного депутата Госдумы».

Мишустин 30 апреля объявил о положительном результате теста на коронавирус. Из больницы его выписали 19 мая.

Как писал NEWS.ru, президент Филиппин Родриго Дутерте, заявил, что в стране могут начать арестовывать тех, кто не носит маску, предохраняющую от заражения коронавирусом. По словам филиппинского лидера, это серьёзное преступление, и аресты должны послужить уроком остальным. На прошлой неделе власти страны распространили информацию о том, что в случае необходимости больных лёгкой формой пневмонии, вызванной коронавирусом, будут насильно перемещать из домов в больницы. Этот шаг руководство Филиппин объясняет резким ростом числа инфицированных в стране после ослабления карантинного режима в июне.