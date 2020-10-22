Мишустин наградил врача, лечившего его от коронавируса

https://static.news.ru/photo/3d76a7ec-1466-11eb-94aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство Российской Федерации

Председатель правительства России Михаил Мишустин на торжественной церемонии вручения медикам государственных наград встретил врача-пульмонолога, который лечил главу кабмина от коронавируса.

Пульмонолог Университетской клинической больницы № 4 Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Сергей Авдеев получил из рук премьера орден Пирогова.

Сейчас Сергея Николаевича впервые без маски вижу. Он со мной 20 дней рядом провёл. Честное слово, мы не сговаривались. Это человек, который приезжал на все консилиумы, помогал, — цитирует РИА Новости Мишустина.

Награды 22 октября из рук премьер-министра получили 27 медицинских работников, в том числе президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия и руководитель группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер.

30 апреля стало известно о заражении коронавирусом премьера Михаила Мишустина. У него поднялась высокая температура. Премьер проходил лечение в одной из столичных больниц и активно работал всё это время. 19 мая Мишустина выписали из больницы.

По данным на 22 октября, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 15 971 новый случай заражения коронавирусом. В общей сложности за время пандемии в стране заболели 1 463 306 человек. Жертвами инфекции за последние 24 часа стали 290 человек. Всего количество летальных исходов достигло 25,2 тысячи, писал NEWS.ru.