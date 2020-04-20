Миронов потребовал прекратить онлайн-обучение школьников в режиме стресса

https://static.news.ru/photo/5616532c-8304-11ea-b773-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переход на дистанционное обучение в связи с пандемией стал шоком для школьников, их родителей и педагогов. Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия в Госдуме» Сергей Миронов. По его мнению, обучение в таком стрессовом режиме следует прекратить.

Парламентарий раскритиковал Минпросвещения за неготовность к подобной форме обучения. Он отметил, что образовательные ресурсы «благополучно рухнули или работают с перебоями». Задания для школьников размещаются на разных платформах, в результате чего у детей и родителей голова идёт кругом от обилия информации.

Миронов выразил недоумение тем фактом, что доступная и понятная детям единая федеральная образовательная электронная площадка до сих пор отсутствует. При этом депутат подчеркнул, что она должна быть приспособлена к смартфонам и мобильному Интернету.

Политик также указал на значительно возросшую нагрузку на школьников. При этом санитарных норм по удалённому обучению и рекомендация по объёму заданий нет. Часы, проведённые детьми за дисплеями, негативно отразятся на их здоровье.

Предлагаю министерству просвещения набраться мужества и прекратить этот всероссийский стресс — до тех пор, пока не будет проведена необходимая методическая и материальная подготовка перевода всех школьников на удаленное обучение, — цитирует парламентария его пресс-служба.

Ранее NEWS.ru писал, что о сбоях в работе обучающих онлайн-платформ сообщили 88% использующих их детей. Согласно результатам опроса, проведённого среди школьников, более половины из них не хотели бы учиться в удалённом режиме постоянно.