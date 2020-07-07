Минздрав заявил о снижении младенческой смертности в России

https://static.news.ru/photo/631f8326-c135-11ea-b8b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Младенческая смертность сократилась в России за 2019 год на 3,9%. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Младенческая смертность в нашей стране лишь за один год, с 2018 по 2019 год сократилась на 3,9%, — написал чиновник.

По его словам, за прошедший год материнская смертность уменьшилась на 8,2%. Замминистра призвал российских женщин ответственно относиться к своему здоровью и регулярно проходить диспансеризацию. По его словам, здоровье российских семей напрямую зависит от здоровья женщин, сообщает «Газета.ru».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что показатель смертности в 2019 году снизился на 1,6% в годовом выражении. Он составил 12,3 случая на 1000 населения. По его словам, на это повлияло снижение младенческой смертности.

Мурашко отметил, что смертность трудоспособного населения остаётся ещё очень высокой. В годовом выражении она составила 467 случаев на 100 тысяч населения трудоспособного возраста.

Глава Минздрава подчеркнул, что в 2019 году в сравнении с 2018 годом уменьшилось число смертельных случаев от заболеваний сердечно-сосудистой системы (снижение на 1,6%) туберкулёза (на 13%) и новообразований (на 0,74%). В минувшем году уменьшилась смертность от ДТП — на 4,7%.

NEWS.ru писал, что за первые два месяца 2020 года умерли 307,3 тысячи человек, а родились 227,2 тысячи. Естественная убыль населения составила 80,1 тысячи человек.