Минздрав возобновляет диспансеризацию в российских регионах

https://static.news.ru/photo/133cd09a-c20f-11ea-8d76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в регионах со спокойной эпидемиологической обстановкой возобновляется диспансеризация.

По его словам, программа диспансеризации была приостановлена в связи с пандемией коронавируса.

Сегодня мы возобновляем её в тех регионах, и в тех населенных пунктах, где эпидобстановка спокойная. Мы считаем, что это просто архиважно для каждого пациента. И медицинские работники должны обеспечить эту помощь, — отметил министр в эфире телеканала «Россия-24».

Мурашко добавил, что диспансеризацию запускают для того, чтобы планово начать выявлять заболевания.

Проведение диспансеризации среди взрослых приостановили 6 апреля на фоне пандемии COVID-19. Постановление правительства по этому вопросу действует до 31 декабря 2020 года. В апреле Минздрав также поставил на паузу плановую вакцинацию детей и взрослых и рекомендовал гражданам перенести обращение за плановой медицинской помощью, если нет прямой угрозы здоровью и жизни.

Как писал NEWS.ru, каждый пятый россиянин никогда не проходил диспансеризацию. При этом половина российских граждан оценивает состояние своего здоровья как удовлетворительное. Об этом говорят результаты исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно им, очень хорошим своё здоровье считают 8% россиян, хорошим — 31%, удовлетворительным его называют 51% граждан, 8% — плохим и 2% — очень плохим.