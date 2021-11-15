Минздрав утвердил форму бумажного сертификата о прививке против COVID-19

Министерство здравоохранения утвердило форму справки о вакцинации против коронавируса или о наличии противопоказаний для неё. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Утвердить форму медицинской документации «Справка о проведённых профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации», — говорится в приказе.

Ранее введённую в регионах систему QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или перенесённого не ранее полугода назад заболевания, высоко оценили в Минздраве. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, эта и другие ограничительные меры по борьбе с инфекцией позволили снизить заболеваемость на 7,5%. При этом он отметил, что в ряде регионов рост заражений продолжается.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении контроля QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте и общественных местах. Предполагается, что меры будут действовать до 1 июня 2022 года. Решение о введении системы на объектах будут принимать власти каждого региона самостоятельно.

Акции противников QR-кодов прошли во многих городах России. На мероприятиях в том числе записывались видеообращения на имя президента.