Минздрав ожидает снижения темпов заражения коронавирусом летом

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о ситуации с распространением коронавируса в России. По его словам, темпы заражения могут снизиться к лету.
Развитие событий зависит от появления новых методов лечения,
Глава ведомства отметил, что граждане, включая медиков, хотят вернутся к привычной жизни. Он выразил надежду на осуществление этих желаний к лету.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Российская Федерация вышла на второе место в мире по количеству проводимых тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова на межведомственном совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
В России на сегодняшний день зафиксировано 47,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,4 тысячи человек, умерли — 405.
В мире насчитывается 2,3 млн инфицированных. Скончались более 164 тысяч человек, выздоровели — свыше 615 тысяч.
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