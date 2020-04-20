Минздрав ожидает снижения темпов заражения коронавирусом летом

https://static.news.ru/photo/5e9920b2-832a-11ea-934b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о ситуации с распространением коронавируса в России. По его словам, темпы заражения могут снизиться к лету.

Развитие событий зависит от появления новых методов лечения, передаёт «Россия 24». При этом система здравоохранения страны готова оказывать полноценную помощь в условиях пандемии.

Глава ведомства отметил, что граждане, включая медиков, хотят вернутся к привычной жизни. Он выразил надежду на осуществление этих желаний к лету.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Российская Федерация вышла на второе место в мире по количеству проводимых тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова на межведомственном совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

В России на сегодняшний день зафиксировано 47,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,4 тысячи человек, умерли — 405.

В мире насчитывается 2,3 млн инфицированных. Скончались более 164 тысяч человек, выздоровели — свыше 615 тысяч.