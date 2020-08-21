Минздрав определил порядок выплат медикам за выявление онкологии

https://static.news.ru/photo/365d6646-e3a4-11ea-9a01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики будут поощряться за выявление онкологии во время диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Об этом говорится в приказе Минздрава, который вступил в силу 21 августа.

За каждый впервые выявленный случай онкологии будет выплачиваться 1000 рублей. Одну половину из этой суммы будет получать медик, организовавший профосмотр и диспансеризацию (кроме руководителей медорганизации), вторую — медики, назначившие диагностическое исследование, либо наблюдающие пациента по результатам профосмотра. Деньги будут выплачиваться, если диагноз подтвердится при дальнейших исследованиях.

Как сообщает «Парламентская газета», денежные выплаты будут предоставляться из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Между фондом и больницей должно быть заключено соглашение о софинансировании расходов на осуществление выплат. Также необходимо, чтобы сроки ожидания медпомощи у пациента с подозрением на онкологию были соблюдены.

Страховые медорганизации предоставляют медикам данные по каждому новому выявленному случаю онкологии ежемесячно. Медицинские организации в течение трёх дней рассматривают эту информацию и при наличии замечаний направляют их в страховые компании. ТФОС проверяет информацию от страховых медорганизаций, оценивает соблюдение условий выплаты денег в течение десяти рабочих дней. После этого принимается решение о предоставлении медорганизациям средств на денежные выплаты или сообщается об отказе.

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