Минздрав определил порядок выплат медикам за выявление онкологии

Медики будут поощряться за выявление онкологии во время диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Об этом говорится в приказе Минздрава, который вступил в силу 21 августа.
За каждый впервые выявленный случай онкологии будет выплачиваться 1000 рублей. Одну половину из этой суммы будет получать медик, организовавший профосмотр и диспансеризацию (кроме руководителей медорганизации), вторую — медики, назначившие диагностическое исследование, либо наблюдающие пациента по результатам профосмотра. Деньги будут выплачиваться, если диагноз подтвердится при дальнейших исследованиях.
Как
Страховые медорганизации предоставляют медикам данные по каждому новому выявленному случаю онкологии ежемесячно. Медицинские организации в течение трёх дней рассматривают эту информацию и при наличии замечаний направляют их в страховые компании. ТФОС проверяет информацию от страховых медорганизаций, оценивает соблюдение условий выплаты денег в течение десяти рабочих дней. После этого принимается решение о предоставлении медорганизациям средств на денежные выплаты или сообщается об отказе.
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