Минздрав назвал число тяжёлых больных с коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/c2d44764-832f-11ea-ba66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 700 человек, инфицированных коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии в России. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Глава ведомства уточнил, что речь идёт о пациентах, находящихся в реанимации и требующих повышенного внимания со стороны врачей.

Все тяжёлые пациенты ставятся на учёт, консультируются специалистами самого высокого уровня, — сказал 20 апреля в интервью «России 24» Мурашко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице количество тяжело больных с COVID-19 потенциально снижается благодаря раннему выявлению инфекции и лечению. В настоящее время оно стабилизировалось на уровне 1–1,3 тысячи человек в сутки. Градоначальник также добавил, что действующие в Москве ограничительные меры считает достаточными на данном этапе, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.

В России на 20 апреля общее число инфицированных достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.