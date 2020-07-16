Минздрав извинился перед жительницей Норильска после отказа скорой

https://static.news.ru/photo/207b6f1c-c761-11ea-acb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Минздрава Красноярского края Борис Немик прокомментировал отказ скорой помощи приехать на вызов к пациентке с температурой. По его словам, женщине принесли извинения.

Он рассказал, что пациентке уже оказали необходимую помощь, передаёт «Подъём».

На этой неделе в Норильске работает наш главный специалист по скорой помощи — после этих событий, которые не нашли своего подтверждения с точки зрения каких-то приказов. Просто это значительная нагрузка на персонал, которая привела к такому срыву одного работника, — подчеркнул он.

Женщина из Норильска попыталась вызвать скорую помощь из-за температуры, однако диспетчер отказала ей, заявив, что к температурящим больным машины не направляют. Она заявила, что в городе острая нехватка медиков и «спасать людей скоро будет некому». Сейчас она отстранена от работы.

Как ранее писал NEWS.ru, если у пациента наблюдаются боль в груди, резкая слабость, одышка и высокое давление, это должно стать причиной для скорейшего вызова скорой, заявил врач Александр Мясников.