Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

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Минздрав отказался от обязательного тестирования на алкоголизм водителей. Об этом говорится в финальной редакции приказа ведомства.

Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. Из них исчезли обязательные тесты на «определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови». Считается, что они определяют алкоголизм.

Как сообщает издание, вместо тестов врач—психиатр-нарколог при подозрении на противопоказания может назначить водителю «лабораторные исследования крови и (или) мочи». При этом речь идёт о том, что врач увидел симптомы таких диагнозов, как шизофрения, эпилепсия, слепота обоих глаз, умственная отсталость, хронический алкоголизм. Отмечается, что таким людям будет назначено дополнительное платное обследование.

CDT сам по себе по большому счету ни о чем не говорит — он лишь показывает остаточные следы алкоголя в организме. Грамотный врач будет судить по комплексной картине, — цитирует издание психиатра-нарколога судебно-психиатрический эксперта Александра Ковтуна.

Как писал NEWS.ru, Минздрав ввёл с 22 ноября обязательное медицинское освидетельствование водителей и желающих получить права, а также сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Это вызвало резкий рост очередей за получением документа по всей стране, из-за чего ведомство приостановило действие своего приказа.