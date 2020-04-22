Минюст РФ сможет оспаривать региональные законы

https://static.news.ru/photo/490814c8-8470-11ea-800c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Минюст России сможет оспаривать региональные нормативные акты, в том числе касающиеся коронавируса.

Такие возможности у ведомства появятся благодаря внесённому правительством законопроекту, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Этот шаг совершенно правильный, иначе начнётся правовой волюнтаризм, — сказал он «Интерфаксу».

Накануне правительство России внесло в Госдуму законопроект, наделяющий Минюст правом оспаривать через суд местные правовые акты при их несоответствии федеральному законодательству. Изменения планируется внести в статьи 208 и 209 Кодекса административного судопроизводства (КАС) РФ.