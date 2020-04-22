Минюст РФ сможет оспаривать региональные законы

Минюст России сможет оспаривать региональные нормативные акты, в том числе касающиеся коронавируса.
Такие возможности у ведомства появятся благодаря внесённому правительством законопроекту, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Этот шаг совершенно правильный, иначе начнётся правовой волюнтаризм, — сказал он «Интерфаксу».
Накануне правительство России внесло в Госдуму законопроект, наделяющий Минюст правом оспаривать через суд местные правовые акты при их несоответствии федеральному законодательству. Изменения планируется внести в статьи 208 и 209 Кодекса административного судопроизводства (КАС) РФ.
Ранее власти 44 из 85 российских регионов ограничили свободу передвижения граждан, чтобы помешать распространению коронавирусной инфекции: некоторые субъекты изолировали лишь отдельные населённые пункты, в других запреты заработали на всей территории. Случаи заражения коронавирусом выявлены в каждом регионе России. Все субъекты объявили режим самоизоляции — рекомендательный или обязательный для населения, писал NEWS.ru.
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