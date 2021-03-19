Минюст предложил ввести уголовное наказание за неполную выплату алиментов

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Глава Министерства юстиции Константин Чуйченко предложил ввести уголовную ответственность за неполную уплату алиментов. Об этом он заявил во время заседания коллегии Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Нужно установить уголовную и административную ответственность лиц, обязанных уплачивать алименты, при их частичной уплате, — приводит пресс-служба Минюста слова Чуйченко.

Ранее глава ФССП Дмитрий Аристов заявил, что многие должники по алиментам платят по 500 рублей, при этом их нельзя привлечь к уголовной ответственности, хотя их долги могут достигать несколько сотен тысяч рублей.

Чтобы минимизировать эту хитрость, готовим совместно с Минюстом такие изменения в закон, — приводит РБК слова Аристова.

В настоящее время статья 157 Уголовного кодекса (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) предусматривает за неоднократную невыплату алиментов санкцию в виде исправительных работ на срок до одного года либо принудительные работы на этот же срок, либо арест на срок до трёх месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Как сообщал NEWS.ru, глава ФССП на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в середине прошлого года заявил, что российские приставы взыскали с должников более двух триллионов рублей за три года. По словам Аристова, служба фактически является хоть небольшим, но третьим по величине источником формирования доходной части федерального бюджета.